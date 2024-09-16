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Из-за масштабного пожара на Полтавщине спасатели эвакуировали пассажиров электрички, повреждены дома

Из-за масштабного пожара на Полтавщине спасатели эвакуировали пассажиров электрички, повреждены дома

Пожар/ГСЧС Украины

Спасатели эвакуировали 57 пассажиров электропоезда "Полтава-Кобеляки".

В Полтавской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, охватившего площадь около 680 га. В настоящее время огонь горит на территории около 70 га, где горит сухая растительность и лесная подстилка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В связи с опасностью пожара спасатели эвакуировали 57 пассажиров электропоезда сообщением "Полтава-Кобеляки". Также местными органами власти были эвакуированы 7 жителей Маньковки. Предварительно известно о повреждениях частных домов и сооружений, точное количество которых еще устанавливается.

К тушению пожара привлечены 411 спасателей и 67 единиц техники.

Напомним, 15 сентября в Полтавской области вспыхнул масштабный пожар.

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