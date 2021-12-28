Из-за масштабного пожара на Тернопольщине заблокировано железнодорожное движение: фото и видео

Из-за масштабного пожара на Тернопольщине заблокировано железнодорожное движение: фото и видео

Объявлено о задержке пассажирского поезда Ворохта – Киев.

Во вторник, 28 декабря, в городе Чортков (Тернопольская область) пламя охватило складское помещение комбината хлебопродуктов вблизи железнодорожного депо.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожар возник вечером, около 19:30, на крыше площадью около 1300 кв. м.

Спасатели сообщили, что сделали все возможное, чтобы защитить от огня вторую часть складского здания и здание рядом с железнодорожным депо. На помощь был направлен пожарный поезд из Тернополя.

"В 20:50 пожар складского здания на территории комбината хлебопродуктов в г. Чортков локализован", — сообщили в ГСЧС.

К тушению были привлечены 35 человек и 8 единиц техники. Жертв и пострадавших при пожаре не было.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці", в результате пожара на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) комбината хлебопродуктов.

Укрзализныця

В связи с этим движение по станции Чортков было временно приостановлено. В частности, пассажирский поезд №58 Ворохта — Киев, прибывший на станцию, вынужден задержаться.

Напомним, ранее в Киеве в результате пожара на рынке "Оболонь" сгорели восемь торговых павильонов.

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