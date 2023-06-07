Из-за масштабных затоплений после подрыва Каховской ГЭС может исчезнуть редкое животное (фото)

Масштабные паводки, вызванные разрушением Каховской ГЭС, могут привести к уничтожению природного ареала обитания некоторых видов. Катастрофа может привести к уничтожению популяции эмуранчика Фальц-Фейна.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал эксперт по охране дикой природы Олег Листопад.

Затопление территорий приведет к уничтожению природного ареала обитания некоторых видов. В частности, среди них эндемик Олешковских песков – йомранчик Фальц-Фейна.

"Там есть и места, где обитают очень редкие животные, эмуранчик Фальц-Фейна, например", – говорит эксперт.

Иммуранчик Фальц-Фейна. / Фото: Фото из открытых источников

К слову, йомуранчик Фальц-Фейн – эндемичный подвид с очень малым ареалом, ограниченным только территорией Олешковских (или Нижнеднепровских) песков. Этот вид был выделен как отдельный Гловер Аллен в 1925 году.

На Кинбурнской косе иногда называют йомуранчика Кинбурнского кенгуру. Местные жители говорят, что под свет фар достаточно умело перепрыгивает дорогу.

Как сообщалось, в оккупированной Новой Каховке Херсонской области в зоопарке погибли около 300 животных. В "Сказочной дубраве" подчеркнули, что они пытались эвакуировать животных, однако оккупанты заминировали территорию парка, а утром, когда пришли работники, животные уже погибли.

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