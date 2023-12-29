Из-за массированного обстрела РФ без света остались тысячи украинцев в 7 областях

В результате массированного удара россиян 29 декабря есть обесточивание в Киевской, Днепровской и других областях Украины. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

После массированного вражеского обстрела есть отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

Киевская область

В результате падения обломков повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента. Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

Днепропетровская область

Обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

Одесская область

В результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

Харьковская область

Из-за ночных и утренних обстрелов повреждены сети в пяти общинах области. За сутки заживили 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

Кроме того, из-за неисправности дымохода произошел выход угарного газа в доме в Изюмском районе. Двое жителей обнаружены с подозрением на отравление угарным газом, один из них госпитализирован в больницу.

Донецкая область

Из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключены 43 населенных пункта (5,9 тысячи потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.

Запорожская область

В результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта – 5,6 тысяч абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

Херсонская область

В областном центре подключено 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысяч клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысяч абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

Черниговская область

В результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов – почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

По информации Минэнерго, несмотря ни на что ситуация в энергосистеме Украины стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается.

Массированный ракетный удар 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, россияне накрыли украинские города ракетами и ударными беспилотниками. В разных городах есть пострадавшие. В частности, в результате ракетной атаки повреждены роддом и ТРЦ в Днепре, больница в Харькове и жилые дома в Одессе и Киеве. По информации МВД, по состоянию на утро известно о 12 погибших и более 75 раненых.

По словам президента Зеленского, во время массированных ракетных ударов 29 декабря РФ выпустила по Украине около 110 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 87 ракет и 27 ударных БПЛА удалось сбить.

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