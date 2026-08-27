Задержки поездов фиксируют на фоне очередных массированных атак России

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Сегодня, 27 августа, десятки поездов «Укрзализныци» курсируют с задержками из-за боевых действий, в том числе из-за массированного обстрела Украины.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

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Наибольшее отклонение от графика зафиксировано у поезда №775/776 Сумы — Киев-Пассажирский, который задерживается на 15 часов 37 минут

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Среди других рейсов задерживаются:

№93/94 Харьков-Пасс. — Хелм — опоздание 9 часов 5 минут

№83/84 Днепр-Главный — Мукачево — опоздание 7 часов 13 минут

№7/8 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная — опоздание 7 часов 8 минут

№37/38 Запорожье-1 — Киев-Пасс. — опоздание 6 часов 56 минут

№79/80 Днепр-Главный — Львов — опоздание 6 часов 40 минут

№119/120 Днепр-Главный — Хелм — опоздание 6 часов 40 минут

№85/86 Запорожье-1 — Львов — опоздание 6 часов 29 минут

Отстают от графика и поезда по направлению Запорожья. Речь идет, в частности, о №85/86 Запорожье — Львов (7 часов 25 минут), №37/38 Запорожье — Киев-Пассажирский (7 часов 17 минут).

Атака по Украине 27 августа — что известно

В Бориспольском районе Киевской области в результате российской атаки в четверг, 27 августа, возникли пожары в частных домах, складских помещениях и экосистемах. В общей сложности спасатели работают на девяти локациях в Бориспольском районе. Работу усложняют угрозы повторных российских атак, из-за которых чрезвычайники уже несколько раз приостанавливали тушение пожаров.

Также оккупанты ударили по Основянскому району Харькова — под прицелом оказался ТЦ, из-за чего пострадали люди, известно и о погибшем мужчине.

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