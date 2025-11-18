Из-за массированных обстрелов Днепра пассажирские поезда отправились с задержкой

Укрзализныця

Реклама

В результате массированных обстрелов Днепра пассажирские поезда №31 Запорожье – Перемышль и №119 Днепр – Холм отправились из города с задержкой примерно 2,5 часа .

Об этом сообщает Укрзализныця .

Во время воздушной тревоги пассажиры и локомотивные бригады этих поездов, а также пригородного состава №6044 Пятихатки – Днепр находились в укрытии вокзала и не пострадали.

Реклама

По данным «Укрзализныци», взрывной волной в вагонах и здании вокзала выбиты несколько окон. Часть региона была обесточена, поэтому для обеспечения движения оперативно задействовали резервные тепловозы.

В настоящее время движение поездов на направлениях полностью возобновлено.

Напомним, ранее враг атаковал регионы Украины. В частности, в Харькове и Сумах раздавались взрывы. Первые звуки взрывов местные жители услышали после часа ночи.