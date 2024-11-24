Из-за мобилизации не хватает кадров: в Кривом Роге возникли серьезные проблемы с подачей тепла

В городе не хватает специалистов, которые должны включать в себя отопление.

В Кривом Роге серьезные проблемы с подачей тепла. Это произошло из-за мобилизации.

Об этом сообщает АО "Криворожская теплоцентраль".

"Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод почувствовали и подрядные организации, которые были вовлечены в ремонтную кампанию", – говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что в Кривом Роге сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. Более 110 тысяч человек находятся без отопления.

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