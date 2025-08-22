Из-за начальника ТЦК 17 "мобилизованных" не смогли найти в воинских частях

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Начальник одного из районных ТЦК и СП на Ивано-Франковщине вносил ложные сведения в автоматизированную систему воинского учета и фиктивно «мобилизовал» 17 человек. В воинских частях «мобилизованных» не оказалось.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как установило следствие, чиновник с помощью собственного криптографического ключа менял данные в учетных карточках военнообязанных.

В частности, он оформлял их якобы привлечение в ВСУ, снимал с учета и даже выдавал фиктивные направления в три разные воинские части.

«В целом чиновник так „мобилизовал“ 17 человек. Конечно, все они спокойно находились по месту жительства, а военные части подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих подразделениях», — сообщили в ГБР.

Следствие считает, что таким образом начальник ТЦК хотел искусственно улучшить отчетность по мобилизации. О корыстном мотиве таких действий в сообщении ГБР не говорится.

Действия чиновника квалифицированы как несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины и ч. 1 ст. 362 УК Украины). В случае доказательства судом вины, ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Украине изменили правила транспортировки мобилизованных из ТЦК в воинскую часть.