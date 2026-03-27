Из-за нападения собаки девочке ампутировали ногу: что будет с владелицей животного

Нападение собаки. Иллюстративное изображение

В одном из сел Днепровского района агрессивная собака напала на ребенка, который возвращался из школы. В результате нападения 13-летняя девочка получила тяжелые телесные повреждения и потеряла ногу.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Трагическое событие произошло еще 4 марта этого года.

Из-за нападения собаки девочку в тяжелом состоянии госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, врачи были вынуждены ампутировать ей ногу.

«Установлено, что владелица не обеспечила надлежащего содержания животного на территории домовладения, хотя порода собаки требует повышенных мер безопасности», — говорится в сообщении.

Следствием также установлено, что ранее собака неоднократно покидала пределы двора, создавая опасность для окружающих.

Владелице собаки сообщено о подозрении, ее действия квалифицированы по ст. 128 УК Украины (неосторожное причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения).

Напомним, на Полтавщине объявили подозрение местному жителю в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений собственному сыну. По версии следствия, отец избил ребенка за то, что тот без разрешения взял сладости.