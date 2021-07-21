Из-за непогоды без света остались более 800 населенных пунктов в 13 областях

Из-за непогоды без света остались более 800 населенных пунктов в 13 областях

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вследствие непогоды энергоснабжения в среду, 21 июля, отсутствует в 838 населенных пунктах в 13 областях Украины.

Об этом говорится в утреннем возведении ГСЧС.



Так, по состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях:

Полтавская — 194,

Кировоградская — 158,

Черкасская — 157,

Киевская — 121,

Днепропетровская — 38,

Хмельницкая — 37,

Одесская — 32,

Сумская — 28

Николаевская — 24

Черниговская — 19

Черновицкая — 15

Винницкая — 14

Запорожская — 1

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним:

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