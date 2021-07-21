Из-за непогоды без света остались более 800 населенных пунктов в 13 областях

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Вследствие непогоды энергоснабжения в среду, 21 июля, отсутствует в 838 населенных пунктах в 13 областях Украины.
Об этом говорится в утреннем возведении ГСЧС.
Так, по состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях:
- Полтавская — 194,
- Кировоградская — 158,
- Черкасская — 157,
- Киевская — 121,
- Днепропетровская — 38,
- Хмельницкая — 37,
- Одесская — 32,
- Сумская — 28
- Николаевская — 24
- Черниговская — 19
- Черновицкая — 15
- Винницкая — 14
- Запорожская — 1
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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