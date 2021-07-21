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Из-за непогоды без света остались более 800 населенных пунктов в 13 областях

Из-за непогоды без света остались более 800 населенных пунктов в 13 областях

УНИАН

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вследствие непогоды энергоснабжения в среду, 21 июля, отсутствует в 838 населенных пунктах в 13 областях Украины.

Об этом говорится в утреннем возведении ГСЧС.

Так, по состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях:

  • Полтавская — 194,
  • Кировоградская — 158,
  • Черкасская — 157,
  • Киевская — 121,
  • Днепропетровская — 38,
  • Хмельницкая — 37,
  • Одесская — 32,
  • Сумская — 28
  • Николаевская — 24
  • Черниговская — 19
  • Черновицкая — 15
  • Винницкая — 14
  • Запорожская — 1

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним:

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