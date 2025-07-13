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Из-за непогоды на Харьковщине задерживаются поезда: список
Штормовая погода на Харьковщине привела к задержкам поездов и изменениям в движении из-за ветра и обесточивания.
Ненастье накрыло Харьковщину: шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Наибольшая задержка у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).
Пока задерживаются на отправление из Харькова поезда:
№59/60 Харьков - Одесса,
№63/64 Харьков - Львов,
№111/112 Изюм - Львов,
№113/114 Харьков – Львов.
"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними в Мерефу, после чего будем наверстывать отставание от графика", - говорится в сообщении "Укрзализныци".
Ни один рейс не отменен, поезда продолжают движение.
Все задержки поездов дальнего сообщения здесь.
Обновления по пригородным рейсам на Харьковщине можно смотреть здесь.
Напомним, что во время урагана в Харькове пострадал ребенок.
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