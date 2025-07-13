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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из-за непогоды на Харьковщине задерживаются поезда: список

Штормовая погода на Харьковщине привела к задержкам поездов и изменениям в движении из-за ветра и обесточивания.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Поезд

Поезд / © t.me/UkrzalInfo

Ненастье накрыло Харьковщину: шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Наибольшая задержка у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).

Пока задерживаются на отправление из Харькова поезда:

  • №59/60 Харьков - Одесса,

  • №63/64 Харьков - Львов,

  • №111/112 Изюм - Львов,

  • №113/114 Харьков – Львов.

"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними в Мерефу, после чего будем наверстывать отставание от графика", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Ни один рейс не отменен, поезда продолжают движение.

Все задержки поездов дальнего сообщения здесь.

Обновления по пригородным рейсам на Харьковщине можно смотреть здесь.

Напомним, что во время урагана в Харькове пострадал ребенок.

Несовершеннолетнюю жительницу города госпитализировали, медики оказывают ей помощь.

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