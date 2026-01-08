Из-за непогоды школьникам изменят формат обучения: Свириденко рассказала детали

Школа / © pexels.com

Из-за строгого похолодания и сложных погодных условий правительство приняло решение о пересмотре графика работы учебных заведений.

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам главы правительства, Министерство образования и науки вместе с местными администрациями должны безотлагательно проработать переход на особый режим обучения.

«МОН вместе с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопрос о временном прекращении образовательного процесса в очном формате, переходе на дистанционное обучение или продлении зимних каникул по меньшей мере до 19 января 2026 года. Речь идет о заведениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального профессионального высшего и высшего образования. Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах», — заявила Юлия Свириденко.

Премьер-министр подчеркнула, что такие меры вынуждены и направлены на сохранение здоровья граждан в условиях чрезвычайного погодного режима. Местные власти должны принимать окончательные решения оперативно, опираясь на фактические показатели температуры воздуха в каждой отдельной области.

Что известно о непогоде в Украине?

Напомним, в ряде регионов Украины опасны метеорологические явления — значительные снегопады, метели и сильный ветер.

В четверг, 8 января, сильная непогода парализовала дороги Украины . Движение транспорта было ограничено в нескольких областях на западе — во Львовской, Ровенской и Волынской. Впрочем, непогода движется в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой областях. Далее — Киевщина.

Эксперты отмечают, что в условиях гололеда, сильной вьюги и переметов, даже опытные водители сталкиваются с повышенными рисками. Важно быть максимально внимательными, осмотрительными и взвешенными в каждом решении на дороге.

Также правительство готовит решения для офисных работников из-за ухудшения погодных условий.

Киевлян просят завтра не выезжать на авто и при возможности работать дистанционно.