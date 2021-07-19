Из-за непогоды в Херсонской области сгнил урожай: подорожают ли фрукты и овощи

Ливни превратили поля в болота.

В Херсонской области фермеры подсчитывают убытки, нанесенные стихией. Ливни превратили поля в болота, а урожай начинает гнить еще до того, как его успеют собрать.

Такие погодные условия сказываются на ценах на фрукты и овощи, сообщает "Дом".

Сильные дожди с градом стали настоящим испытанием для херсонских фермеров.

Тонны овощей сгнили на полях после дождей, говорят фермеры.

Фермер Федор Годына выращивает картофель и продает на самом большом оптовом рынке в области. Жалуется, что в этом сезоне вряд ли удастся выйти в ноль.

"Много дождей, из-за влажности гниет картофель, пропадает. 10% выбрасываешь, потому что она гнилая", — сказал фермер Сергей Серенченко.

Область осталась без абрикосов. Град побил урожай винограда, черешни и яблок.

Из-за проливных дождей аграрии не могут убрать с полей урожай зерновых.

Для паники повода нет, говорят в Херсонской областной государственной администрации. Рассчитывают собрать зерновых и бобовых не меньше, чем в прошлом году. Для тех предприятий, которые несут убытки из-за непогоды, разработали алгоритм оформления форс-мажорных обстоятельств.

"Что они дают? В первую очередь, можно будет рассчитывать, что будут пролонгированы и можно избежать штрафных санкций, пени перед поставщиками продукции, если есть такие обязательства у аграрного предприятия. Во-вторых, в рабочем порядке можно решить вопрос, касающийся или пролонгации, или по реструктуризации долга, или по налоговым обязательствам. В-третьих, отработать вопросы по полученным кредитам", — сообщила в. о. директора Департамента развития сельского хозяйства Херсонской ОГА Маргарита Степанова.

В Херсонской области уже выпала годовая норма осадков, говорят синоптики.

"Прогнозируем с 14 по 21 июля сухую и жаркую погоду. Поэтому я обращаюсь к аграриям, что именно в этот период желательно успеть собрать урожай, так как после 21 июля ожидаются изменения погодных условий и, вероятно, снова активное наступление циклона, который может принести и град, и осадки в виде дождя ", — сказал руководитель Херсонского областного центра гидрометеорологии Юрий Кирияк.

Овощи и фрукты в этом сезоне на местных рынках, говорят покупатели, продают в два раза дороже, чем обычно.

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