Из-за непогоды в Киевской области без света 234 населенных пункта, ДТЭК задействовал все 75 аварийных бригад

Из-за непогоды в Киевской области без света 234 населенных пункта, ДТЭК задействовал все 75 аварийных бригад

Больше всего от непогоды пострадали Барышевский, Бориспольский и Вышгородский энергоузлы.

В Киевской области специалисты ДТЭК возобновили электроснабжение более чем в 350 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды. Задействованы все 75 аварийных бригад, а также подрядные организации.

Об этом говорится в сообщении компании.

В ДТЭК Киевские региональные электросети отмечают, что по состоянию на 15 января без света остаются 107 населенных пункта полностью и 127 – частично. С начала непогоды подачу света возобновили в 162 городах и селах, которые были обесточены полностью и в 209 пострадавших частично. Всего отремонтировано 155 линии и 3620 трансформаторных подстанций.

Больше всего от непогоды пострадали Барышевский, Бориспольский и Вышгородский энергоузлы. Основными причинами аварийных отключений света являются обрывы электросетей из-за падения на линии электропередачи ветвей и деревьев и падения опор.

"ДТЭК — надежная, ответственная компания, которая беспокоится о своих клиентах. Специалисты компании продолжают ликвидировать последствия непогоды. В ликвидации аварий в регионе сейчас задействованы все 75 бригад компании и подключаем подрядные организации. Мы прилагаем максиму усилий, чтобы в сжатые сроки вернуть свет в дома клиентов", — рассказал генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.

В компании сообщают, что ремонты усложнены тем, что непогода продолжается. Шквальный ветер качает автоподъемники, что не позволяет поднять рабочую платформу с ремонтниками на нужную высоту. "Однако бригады ДТЭК Киевские региональные электросети и подрядные организации продолжают работать в этих сложных условиях в усиленном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать аварии и вернуть свет в дома людей", — отмечают в компании.

15 января на территории Киевской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков, ожидается порывы ветра до 20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый).