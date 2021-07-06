Из-за непогоды в Украине без света остаются населенные пункты в пяти областях

Из-за непогоды в Украине без света остаются населенные пункты в пяти областях

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По состоянию на утро вторника, 6 июля, из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остался 41 населенный пункт.

Об этом повидомиляе пресс служба ДСНС.

"Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в 5 областях: Черкасская — 16, Кировоградская — 8, Донецкая — 7, Николаевская — 7 и Днепропетровска — 3", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Между тем, по прогнозам синоптиков, во вторник, 6 июля, в Украине пройдут дожди, но будет тепло. Синоптики обещают переменную облачность. В Украине предупреждают о грозах и дождях. Днем на севере и западе будет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Местами — шквалы до до 15 м/с.

А в Одессе прогнозируют продолжение непогоды и "сложные погодные условия", жителей города призывают оставаться дома.

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