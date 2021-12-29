Из-за непогоды временно ограничено движение в нескольких областях: список

Движение перекрыто для предотвращения возникновения осложнений дорожного движения из-за ухудшения погодных условий в областях.

Временно ограничено движение из-за ухудшения погодных условий в нескольких областях.

Об этом сообщает Укравтодор в сообщении в Facebook.

В Запорожской области с 18.00 28 декабря запрещается движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автомобильной дороге М-17 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

В Николаевской области с 20:30 28 декабря ограничено движение для проезда тяжеловесного транспорта на участке от г. Вознесенск до г. Новая Одесса дороги Н-24 Благовещенское – Николаев (км 138+000 – км 186+000), а с 21:00 28 декабря действует ограничение проезда тяжеловесного транспорта на автодороге Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 153+527 – км 235+600.

Движение перекрыто для предотвращения возникновения осложнений дорожного движения из-за ухудшения погодных условий в областях.

Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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