Из-за непогоды задерживаются поезда: "Укрзализныця" рассказала, какой поезд опоздает больше всего

Из-за последствий непогоды на западе Украины, в Словакии и Польше в пути продолжают задерживаться некоторые поезда.
Об этом сообщает "Укрзализныця" в социальных сетях.
Так, по состоянию на 21:30 не по графику следуют:
- №961 Мукачево Кошице (+3 ч 30 мин);
- №41/42 Трускавец — Днепр (+2 ч 42 мин);
- №89/90 Перемышль — Киев (+3 ч 30 мин);
- №45/46 Ужгород — Харьков (+2 ч 03 мин);
- №59/60 Чоп — Киев (+1 ч 58 мин);
- №21/22 Трускавец — Харьков (+1 ч 34 мин);
- №715/716 Киев — Перемышль (+1 ч 14 мин);
- №119/120 Львов — Запорожье (+57 мин);
- №15/16 Рахов — Харьков (+43 мин);
- №743/744 Львов — Киев (+42 мин);
- №233/234 Львов — Покровск (+24 мин);
- №749/750 Киев – Ужгород и №32519/32520 Киев – Вена (+20 мин).
Сейчас больше всего опаздывает поезд №705/706 Перемышль — Киев (+6 ч 23 мин). В Киев он прибудет около 2-х ночи. На вокзале пассажиров будут ждать автобусы, чтобы доставить всех в дома.
Пассажиров, которые имели пересадки в Киеве, будут доставлены в места назначения другими поездами.
Напомним, что ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает ежедневный рейс из Ужгорода в Каменец-Подольский.
Добавим, что "Укрзализныця" открывает продажу билетов на рейс №131/132 Львов – Днепр. С 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:08.
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