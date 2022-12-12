Из-за непогоды задерживаются поезда: "Укрзализныця" рассказала, какой поезд опоздает больше всего

Из-за последствий непогоды на западе Украины, в Словакии и Польше в пути продолжают задерживаться некоторые поезда.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в социальных сетях.

Так, по состоянию на 21:30 не по графику следуют:

№961 Мукачево Кошице (+3 ч 30 мин);

№41/42 Трускавец — Днепр (+2 ч 42 мин);

№89/90 Перемышль — Киев (+3 ч 30 мин);

№45/46 Ужгород — Харьков (+2 ч 03 мин);

№59/60 Чоп — Киев (+1 ч 58 мин);

№21/22 Трускавец — Харьков (+1 ч 34 мин);

№715/716 Киев — Перемышль (+1 ч 14 мин);

№119/120 Львов — Запорожье (+57 мин);

№15/16 Рахов — Харьков (+43 мин);

№743/744 Львов — Киев (+42 мин);

№233/234 Львов — Покровск (+24 мин);

№749/750 Киев – Ужгород и №32519/32520 Киев – Вена (+20 мин).

Сейчас больше всего опаздывает поезд №705/706 Перемышль — Киев (+6 ч 23 мин). В Киев он прибудет около 2-х ночи. На вокзале пассажиров будут ждать автобусы, чтобы доставить всех в дома.

Пассажиров, которые имели пересадки в Киеве, будут доставлены в места назначения другими поездами.

Напомним, что ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает ежедневный рейс из Ужгорода в Каменец-Подольский.

Добавим, что "Укрзализныця" открывает продажу билетов на рейс №131/132 Львов – Днепр. С 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:08.

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