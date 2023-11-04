Из-за непогоды жители двух областей остались без света: что известно

В субботу, 4 ноября, из-за ухудшения погодных условий произошли обесточивание в некоторых областях Украины. Обесточены тысячи потребителей в Хмельницкой и Кировоградской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Отмечается, что из-за ухудшения погоды более 2 тысяч потребителей в этих областях остались без света. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов в шести областях Украины также наблюдаются проблемы со светом. Остаются без электроснабжения часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.

Также Минэнерго сообщило, что один из энергоблоков, производящий электроэнергию, выведен в краткосрочный ремонт. Он продлится в течение суток.

Тем временем в ГСЧС предупредили о непогоде. В ряде областей 5 ноября ожидаются обильные дожди. Местами возможны и порывы ветра. Украинцев призывают осторожничать: держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

Напомним, несколько дней назад в Украине уже бушевала непогода. В частности, из-за непогоды обесточены более 300 тысяч человек в 14 областях.

Тем временем в Киеве ураган не только повредил сотни деревьев. Из-за непогоды со шквальным ветром в столице двое погибших – это мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Кроме того, семь жителей получили травмы и переломы.

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