Из-за неправильного диагноза прооперировали ребенка: на Хмельнитчине будут судить хирурга

В одной из больниц Хмельницкой области несовершеннолетнему пациенту провели хирургическую операцию, которая, как оказалось, была ему совсем не нужна.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

В сообщении говорится, что это произошло еще в 2020 году. Тогда в приемное отделение больницы доставили 11-летнего мальчика с жалобами на повышенную температуру, общую слабость и боль в брюшном участке справа.

После первичного осмотра врачом приемного отделения мальчику был установлен диагноз острый аппендицит под вопросительным знаком и на дальнейшее лечение он был направлен в хирургическое отделение.

Заведующий хирургическим отделением подтвердил диагноз после лабораторной диагностики, но не провел дополнительную диагностику: ультразвуковое исследование органов брюшной полости и гастроскопию. Также он не назначил обязательную консультацию педиатра и ЛОРа, а сразу решил осуществить оперативное вмешательство.

После проведения операции оказалось, что диагноз был неправильным, а оперативное вмешательство было не нужно. У ребенка был аппендикулярный инфильтрат, который лечится путем проколов диаметром до 1 см и введением хирургических инструментов.

Заведующему хирургическим отделением одной из больниц в Хмельницкой области сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее во Львове медики удалили 47-летнему мужчине 25-сантиметровую доброкачественную опухоль печени.

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