Из-за ночного пожара в многоэтажке Одессы четверо взрослых и детей отравились угарным газом

Из-за ночного пожара в многоэтажке Одессы четверо взрослых и детей отравились угарным газом

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Четверо человек, двое из них — отравились угарным газом во время ночного пожара в Одессе.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Там загорелась квартира жилой пятиэтажки. Сначала дымом затянуло подъезд хрущевки, лишь впоследствии соседи заметили: горит дом на третьем этаже.

На место вызвали пожарных, те эвакуировали семерых жителей. Четверым из них понадобилась помощь медиков – с симптомами отравления дымом людей забрали в больницу.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Следователи рассматривают разные версии — от замыкания до неосторожного курения.

«Забрали людей, надышались, потому что ночь, все спят, отдыхают, расслабленное состояние и никто не ждал, а огонь распространился уже выше. Хотя и сырая погода, но вспышка была серьезная. Большое отдельное спасибо пожарным службам, приехало много бригад», — говорит одна из жительниц дома.

Новости Одессы: во время пожара в "хрущевке" четыре человека отравились угарным газом

Читайте также:

В Николаеве мальчик во время игры со спичками зажег многоэтажку

На Харьковщине разбудили сурка Тимка: что навещал "народный синоптик"

Расстрел солдат в Днепре: родители срочников, пострадавших от "дедовщины", будут митинговать под Офисом президента