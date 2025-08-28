Из-за ночного удара повреждено представительство ЕС в Украине: евродипломаты отреагировали

Киев. / © Getty Images

Массированные обстрелы Киева ночью против 28 августа являются настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети Х .

Дипломатка подчеркнула, что в результате обстрела было повреждено здание, в котором работает представительство. Евросоюз в Украине.

"Мир" России минувшей ночью: массовый удар по Киеву с использованием дронов и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных построек. Делегация ЕС получила серьезные повреждения от ударной волны. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия», – написала Матернова.

В свою очередь, председатель Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что Россия умышленно повредила представительство Евросоюза.

"Мои мнения с украинскими жертвами, а также с сотрудниками представительства ЕС в Украине, здание которого было повреждено в результате этого умышленного российского удара", – написал он.

Он заверил, что ЕС не удастся запугать такими ударами, а российская агрессия лишь укрепляет решительность Евросоюза поддержать Украину и ее народ.

Глава дипломатии Европейского Союза Кайя Каллас требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире. По ее словам, пока мир ищет путь к миру, Москва отвечает ракетами.

"Ночная атака на Киев свидетельствует о сознательном выборе эскалации конфликта и пренебрежении мирными усилиями. Россия должна прекратить убийства и начать переговоры", - подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Тем временем европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила массированный российский удар по Киеву. Она подчеркнула, что атака является "явным свидетельством того, что Россия отвергает мир и выбирает террор". Также Кос выразила "полную солидарность с работниками ЕС, их семьями и всеми украинцами, терпящими эту агрессию".

Напомним, в Киеве продолжает расти количество жертв ночной атаки . Известно уже о 13 погибших. Среди погибших трое детей. По уточненным данным, их возраст – 2, 14 и 17 лет. Один ребенок деблокирован на месте удара, двое — умерли в больнице.

