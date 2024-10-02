Из-за ночной атаки дронов на одном КПП остановили пропускные операции: детали

Из-за ночной атаки дронов в Одесской области к 11:00 приостановлены пропускные операции в пункте пропуска "Орловка", граничащем с румынским городом Исакча.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

"В настоящее время в пункте пропуска "Орловка" осуществляются меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Пропускные операции временно приостановлены до 11:00", — говорится в сообщении.

Путешественников просят учитывать эти обстоятельства. О возобновлении пропускных операций в пункте пропуска будет сообщено дополнительно, подчеркнули в таможенной службе.

Как сообщалось, ночью против 2 октября в Одесской области раздались взрывы. Громко было в Измаиле.

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