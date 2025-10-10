ТСН в социальных сетях

Украина
1826
1 мин

Из-за ночной атаки произошли сбои в работе одного из украинских банков

Из-за сбоя в Sense Bank у клиентов может быть ограниченный доступ к некоторым услугам и сервисам.

Ирина Лабьяк
Банковский терминал

Банковский терминал / © pixabay.com

Дополнено новыми материалами

Ночная атака на Киев 10 октября привела к сбоям в работе Sense Bank. Команда банка работает над полноценным восстановлением всех услуг.

Об этом сообщили на Facebook-странице банка.

«Уважаемые клиенты Sense Bank, из-за ночной атаки врага на Киев пострадала онлайн-инфраструктура одного из наших партнеров, что привело к сбоям в работе Sense Bank», — говорится в заявлении.

Команда работает над тем, чтобы восстановить полноценную работу всех услуг. Делается все возможное, чтобы клиенты Sense Bank могли воспользоваться сервисами и работой банка как можно скорее.

Напомним, из-за массированной российской атаки на энергетику Украины в ночь на 10 октября пол Киева оказалось без электроснабжения. Были введены графики отключения света. Как сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, энергетики вернули свет уже 270 тыс. абонентов в столице.

Сейчас в Киеве обесточены 2 939 объектов инфраструктуры, а 4 474 дома остаются без воды. Также отсутствует тепло в 136 учреждениях социальной сферы, где уже начался отопительный сезон. Городские службы работают круглосуточно над восстановлением систем жизнеобеспечения.

