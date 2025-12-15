Из-за ночной атаки РФ существенно задерживается ряд поездов в разные города: список рейсов

Поезд УЗ. / © Getty Images

По состоянию на утро понедельника, 15 декабря, в Украине задерживается ряд поездов. Некоторые — на несколько часов. В результате российских обстрелов на Днепропетровщине произошли обесточивание контактной сети.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются», — подчеркнули в компании.

В частности, в пути задерживаются рейсы:

№119 Днепр — Холм (+3 часа);

№120 Холм — Днепр (+3:40);

№75/76 Киев — Кривой Рог (+ 4:25);

№37/38 Киев — Запорожье (+4:10);

№79/80 Днепр — Львов (+6:30).

Заметим, список задерживаемых поездов можно просмотреть на официальном сайте " УЗ «.

Отмечается, что некоторые пригородные поезда будут также курсировать с задержками 3-4 часа. В частности, в направлении Днепра и Кривого Рога:

№6008 Пятихатки-Днепр направляется с задержкой 3 часа;

№6501 Пятихатки-Кривой Рог — 4 часа;

№6010 Пятихатки — Днепр-Главный отправился с задержкой 3 часа;

№6503 Пятихатки — Роковатая — получение от графика — 2 часа. 35 мин.

Канал «Укрзализныця: пригородные поезда» проинформировал, что в эти дни меняются маршруты пригородных рейсов. Так, №6005 и №6018 будет курсировать Днепр — Пятихатки (вместо Днепр Гол. — Пост Списания).

Кроме того, происходят задержки пригородных рейсов в Одесской области:

№6342/6341 Каролино-Бугаз-Одесса на данный момент отправился со станции Аккаржа с задержкой 50 мин;

№6253 Подольск-Одесса-Главная отправился со станции Одесса-Застава 1 с задержкой 33 мин;

№6401 Колосовка-Одесса-Главная — задержка 2 часа.

Напомним, в субботу, 13 декабря, чрезвычайная ситуация произошла на железной дороге. Международные поезда «УЗ» эвакуировали из-за сообщения о «заминировании». В частности, Перемышль-Киев и Киев-Ужгород/Киев-Будапешт.