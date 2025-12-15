- Дата публикации
Из-за ночной атаки РФ существенно задерживается ряд поездов в разные города: список рейсов
В регионах задерживаются пригородные поезда, а также поезда международного сообщения.
По состоянию на утро понедельника, 15 декабря, в Украине задерживается ряд поездов. Некоторые — на несколько часов. В результате российских обстрелов на Днепропетровщине произошли обесточивание контактной сети.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
«Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются», — подчеркнули в компании.
В частности, в пути задерживаются рейсы:
№119 Днепр — Холм (+3 часа);
№120 Холм — Днепр (+3:40);
№75/76 Киев — Кривой Рог (+ 4:25);
№37/38 Киев — Запорожье (+4:10);
№79/80 Днепр — Львов (+6:30).
Заметим, список задерживаемых поездов можно просмотреть на официальном сайте " УЗ «.
Отмечается, что некоторые пригородные поезда будут также курсировать с задержками 3-4 часа. В частности, в направлении Днепра и Кривого Рога:
№6008 Пятихатки-Днепр направляется с задержкой 3 часа;
№6501 Пятихатки-Кривой Рог — 4 часа;
№6010 Пятихатки — Днепр-Главный отправился с задержкой 3 часа;
№6503 Пятихатки — Роковатая — получение от графика — 2 часа. 35 мин.
Канал «Укрзализныця: пригородные поезда» проинформировал, что в эти дни меняются маршруты пригородных рейсов. Так, №6005 и №6018 будет курсировать Днепр — Пятихатки (вместо Днепр Гол. — Пост Списания).
Кроме того, происходят задержки пригородных рейсов в Одесской области:
№6342/6341 Каролино-Бугаз-Одесса на данный момент отправился со станции Аккаржа с задержкой 50 мин;
№6253 Подольск-Одесса-Главная отправился со станции Одесса-Застава 1 с задержкой 33 мин;
№6401 Колосовка-Одесса-Главная — задержка 2 часа.
Напомним, в субботу, 13 декабря, чрезвычайная ситуация произошла на железной дороге. Международные поезда «УЗ» эвакуировали из-за сообщения о «заминировании». В частности, Перемышль-Киев и Киев-Ужгород/Киев-Будапешт.