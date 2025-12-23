ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2357
Время на прочтение
1 мин

Из-за ночной атаки РФ существенно задерживаются поезда в разные города: список рейсов

Задержка некоторых поездов составляет несколько часов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Поезд УЗ.

Поезд УЗ. / © Associated Press

По состоянию на утро вторника, 23 декабря, в Украине задерживается ряд поездов. В частности, пригородных.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» и стало известно из информации на официальном сайте «УЗ».

По данным «Укрзализныци», по состоянию на 08:41 задерживается ряд пассажирских региональных поездов. Некоторые рейсы задерживаются в пути на несколько часов.

Задержка поездов 23 декабря. Фото: Укрзализныця.

Задержка поездов 23 декабря. Фото: Укрзализныця.

Задержка поездов 23 декабря. Фото: Укрзализныця.

Задержка поездов 23 декабря. Фото: Укрзализныця.

Задержка поездов 23 декабря. / © "Укрзализныця"

Задержка поездов 23 декабря. / © "Укрзализныця"

Задержка поездов 23 декабря. / © "Укрзализныця"

Задержка поездов 23 декабря. / © "Укрзализныця"

«Укрзализныця: пригородные поезда» предупредила о задержках пригородных поездов на направлениях:

  • №6408 Изюм — Харьков отправился со станции Изюм +1:56 от графика;

  • №6418 Ходоров — Ивано-Франковск курсирует от станции Букачевцы с задержкой 1 час. 20 мин;

  • №6282 Здолбунов — Шепетовка следует со станции Ивачков с задержкой 50 мин;

  • №6356 Ковель — Здолбунов отправился со станции Голобы на 34 мин позже графика;

  • №6724 Ромодан — Полтава-Южная курсирует от станции Супруновка с задержкой 50 мин.

Кроме того, региональный поезд №803 Ровно — Львов двинулся со станции Здолбунов на полчаса позже. Причина задержки — пересадка пассажиров другого рейса.

Также поезд №7031/7032 Роток-Киев-Пассажирский следует от станции Фастов с задержкой 43 мин.

Как сообщалось, утром 23 декабря после атаки РФ в регионах применяются аварийные отключения света. В частности, графики не действуют в Киеве, а также в соседних с Хмельнитчиной областях — Тернопольской, черновицкой и Житомирской.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
2357
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie