Из-за ночной атаки РФ существенно задерживаются поезда в разные города: список рейсов

Поезд УЗ. / © Associated Press

По состоянию на утро вторника, 23 декабря, в Украине задерживается ряд поездов. В частности, пригородных.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» и стало известно из информации на официальном сайте «УЗ».

По данным «Укрзализныци», по состоянию на 08:41 задерживается ряд пассажирских региональных поездов. Некоторые рейсы задерживаются в пути на несколько часов.

Задержка поездов 23 декабря. Фото: Укрзализныця.

Задержка поездов 23 декабря. Фото: Укрзализныця.

Задержка поездов 23 декабря. / © "Укрзализныця"

Задержка поездов 23 декабря. / © "Укрзализныця"

«Укрзализныця: пригородные поезда» предупредила о задержках пригородных поездов на направлениях:

№6408 Изюм — Харьков отправился со станции Изюм +1:56 от графика;

№6418 Ходоров — Ивано-Франковск курсирует от станции Букачевцы с задержкой 1 час. 20 мин;

№6282 Здолбунов — Шепетовка следует со станции Ивачков с задержкой 50 мин;

№6356 Ковель — Здолбунов отправился со станции Голобы на 34 мин позже графика;

№6724 Ромодан — Полтава-Южная курсирует от станции Супруновка с задержкой 50 мин.

Кроме того, региональный поезд №803 Ровно — Львов двинулся со станции Здолбунов на полчаса позже. Причина задержки — пересадка пассажиров другого рейса.

Также поезд №7031/7032 Роток-Киев-Пассажирский следует от станции Фастов с задержкой 43 мин.

Как сообщалось, утром 23 декабря после атаки РФ в регионах применяются аварийные отключения света. В частности, графики не действуют в Киеве, а также в соседних с Хмельнитчиной областях — Тернопольской, черновицкой и Житомирской.

