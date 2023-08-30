Из-за ночной атаки в Украине задерживается ряд поездов: список рейсов

В среду, 30 августа, в Украине задерживается ряд поездов в связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела армии РФ в Житомирской области.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Список рейсов:

№54 Перемышль – Киев до 2 часов;

№№743 Дарница – Львов до 1 часа;

№68 Варшава – Киев до 30 минут.

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В "УЗ" отмечают, что все остальные 84 поезда дальнего сообщения двигаются по расписанию.

Как сообщалось, ночью на 30 августа во время воздушной тревоги россияне ударили дронами по Житомирщине. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

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