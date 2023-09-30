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Из-за ночной атаки в Украине задерживается ряд поездов: список рейсов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Из-за ночной атаки в Украине задерживается ряд поездов: список рейсов

Поезд / Фото: УНИАН

Движение на участках открыто.

В субботу, 30 сентября, в Украине задерживается ряд поездов в связи с ночным обстрелом армии РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Список рейсов:

  • 351/352 Киев-Пасс. — Кишинев +3:00
  • 77/78 Одесса — Ковель +2:44
  • 53/54 Перемышль — Киев-Пасс. +1:57
  • 109/110 Херсон — Львов +1:26
  • 257/258 Чернигов — Ивано-Франковск +1:10
  • 259/260 Сумы — Ивано-Франковск +1:10
  • 59/60 Чоп — Киев-Пасс. +0:45
  • 357/358 Ворохта — Киев-Пасс. +0:45
  • 105/106 Одесса — Киев-Пасс. +0:41

"В настоящее время движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем", — говорится в сообщении "УЗ".

Как сообщалось, во время ночной атаки дронов в Винницкой области произошли "прилеты". В частности, в Калиновской общине.

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Дата публикации
Просмотры
1770
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