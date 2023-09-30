Из-за ночной атаки в Украине задерживается ряд поездов: список рейсов

Движение на участках открыто.
В субботу, 30 сентября, в Украине задерживается ряд поездов в связи с ночным обстрелом армии РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Список рейсов:
- 351/352 Киев-Пасс. — Кишинев +3:00
- 77/78 Одесса — Ковель +2:44
- 53/54 Перемышль — Киев-Пасс. +1:57
- 109/110 Херсон — Львов +1:26
- 257/258 Чернигов — Ивано-Франковск +1:10
- 259/260 Сумы — Ивано-Франковск +1:10
- 59/60 Чоп — Киев-Пасс. +0:45
- 357/358 Ворохта — Киев-Пасс. +0:45
- 105/106 Одесса — Киев-Пасс. +0:41
"В настоящее время движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем", — говорится в сообщении "УЗ".
Как сообщалось, во время ночной атаки дронов в Винницкой области произошли "прилеты". В частности, в Калиновской общине.