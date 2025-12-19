Из-за новогодней елки можно оказаться за решеткой: в чем опасность

Новогодняя елка / © Pixabay

Украинцев накануне рождественско-новогодних праздников призывают воздержаться от незаконной вырубки елок

Об этом говорится в сообщении Министерстве юстиции Украины в Facebook.

Напоминается, что самовольное уничтожение хвойных деревьев предусматривает как административную, так и уголовную ответственность.

Как сообщили в ведомстве, за незаконную вырубку елки в лесу гражданам грозит штраф от 510 до 1 020 гривен. Если такое правонарушение совершено повторно в течение года, сумма возрастает до 1 020-1 530 гривен. Для должностных лиц наказание значительно строже: до 5 100 гривен за первое нарушение и от 10 200 до 15 300 гривен — за повторное.

В случае незаконной вырубки хвойных деревьев в пределах населенных пунктов штрафы для граждан составляют от 170 до 510 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей — от 510 до 850 гривен.

Отдельно в Минюсте отметили: если в результате вырубки нанесен существенный вред лесу — то есть убытки превышают 30 280 гривен — наступает уголовная ответственность. В таком случае нарушителю грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен, пробационный надзор сроком до трех лет или ограничение или лишение свободы на аналогичный период. Кроме того, придется полностью возместить нанесенный ущерб.

В ведомстве также обращают внимание, что елки, сосны и ели, которые продаются легально, обязательно имеют специальный чип или этикетку с информацией о лесном хозяйстве и месте происхождения дерева. Места официальной продажи определяют органы местной власти.

В Минюсте призывают покупать только легальные новогодние деревья, ведь это не только соблюдение закона, но и вклад в сохранение украинских лесов.

