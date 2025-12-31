ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

Из-за новой атаки РФ есть обесточивания в 4 областях: где действуют графики отключений света

Самая сложная ситуация с электроэнергией наблюдается в Одесской и Донецкой областях, где энергетики проводят аварийные работы.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Атака на энергетику

Атака на энергетику / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российская армия в ночь на 31 декабря и утром атаковала дронами энергообъекты в нескольких регионах Украины. Из-за этого произошли обесточивания в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В Донецкой и Одесской областях масштабы отключений электроэнергии остаются существенными. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех локациях, где это позволяет текущая ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование, поврежденное в результате вражеских ударов.

Из-за предыдущих массированных ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру сейчас в большинстве регионов Украины действуют ограничения потребления электроэнергии. Применяются графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Кроме того, из-за осложнения погодных условий — сильный ветер и налипание мокрого снега — по состоянию на утро без электроснабжения остаются 14 населенных пунктов Тернопольской области. Аварийные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных электросетей.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что в ночь на 31 декабря российские войска атаковали два энергообъекта компании в Одесской области, нанеся значительные повреждения инфраструктуре. В компании отметили, что восстановление оборудования потребует длительного времени.

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

