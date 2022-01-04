Из-за обрушения стены дома в Харькове возбуждено уголовное производство: видео момента

Правоохранители расследуют, было ли нарушение правил безопасной эксплуатации здания.

По факту обрушения стены нежилого дома в Основянском районе Харькова, произошедшего во вторник, 4 января, возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На проспекте Гагарина, где обрушилась стена четырехэтажного дома, работала следственно-оперативная группа.

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"Установлено, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось", — говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Прокуратура Харьковской области опубликовала запись с камер наблюдения, запечатлевших на видео обвал стены. Также опубликовано фото последствий обрушения и строительства, которое ведется рядом с этим зданием.

Ранее в пресс-службе городского совета Харькова сообщили, что причиной ЧП могли стать именно работы на этой строительной площадке.

Напомним, ранее в Одесском высшем профессиональном училище морского туристического сервиса прямо посреди занятий упала часть потолка.

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