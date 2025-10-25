Из-за обстрела Днепропетровщины погиб спасатель: детали

Обстрел Днепропетровской области

В субботу, 25 октября, армия РФ нанесла ракетный удар по Петропавловской общине Синельниковского района Днепропетровщины . Из-за обстрела погиб спасатель, еще один ранен.

Об этом сообщает ГСЧС.

Погиб спасатель ГСЧС

Как сообщается, есть жертвы среди гражданского населения. Погибла женщина.

«Еще семь человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилых дома и магазина.

Напомним, ночью 19 октября российские войска обстреляли Днепропетровщину. Ранения получили гражданские жители. Имеются серьезные разрушения жилых домов, автотранспорта и инфраструктуры.

В городе Шахтерское Синельниковского района удар пришелся на жилой квартал. В результате обстрела ранены 11 человек. Повреждены семь многоэтажных домов, 27 автомобилей, из которых девять уничтожены полностью, а также местный магазин и электросопротивление.