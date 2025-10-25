- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 1 мин
Из-за обстрела Днепропетровщины погиб спасатель: детали
Россияне убили спасателя ГСЧС в Днепропетровской области.
В субботу, 25 октября, армия РФ нанесла ракетный удар по Петропавловской общине Синельниковского района Днепропетровщины . Из-за обстрела погиб спасатель, еще один ранен.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как сообщается, есть жертвы среди гражданского населения. Погибла женщина.
«Еще семь человек получили ранения», — говорится в сообщении.
Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилых дома и магазина.
Напомним, ночью 19 октября российские войска обстреляли Днепропетровщину. Ранения получили гражданские жители. Имеются серьезные разрушения жилых домов, автотранспорта и инфраструктуры.
В городе Шахтерское Синельниковского района удар пришелся на жилой квартал. В результате обстрела ранены 11 человек. Повреждены семь многоэтажных домов, 27 автомобилей, из которых девять уничтожены полностью, а также местный магазин и электросопротивление.