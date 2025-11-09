Из-за обстрела на Полтавщине поезда задерживаются до 9 часов: люди вынуждены самостоятельно идти по колеям

Задержка поездов / © Суспільне

Из-за ночного обстрела на Полтавщине 8 ноября возникли серьезные проблемы с энергоснабжением, что привело к остановке и значительным задержкам поездов.

Об этом сообщает Общественное Полтава.

«Движение поездов через станцию Полтава-Киевская постепенно восстанавливается после проблем с энергоснабжением. Задержки поездов от 7 до 9 часов», — говорится в сообщении.

Пассажиры одного из поездов рассказали, что из-за остановки движения были вынуждены самостоятельно идти по путям, чтобы добраться до ближайшей железнодорожной станции.

Ситуацию осложнило то, что ранее в этот день перевозчик отрицал какие-либо ограничения движения в регионе, хотя задержки уже начали ощущаться на нескольких направлениях.

По словам пассажирки поезда Анны Поповой, остановка произошла из-за перебоев с электроснабжением.

«Поезд Хелм-Харьков должен был прибыть в 13:42 в Харьков. Но после ночных обстрелов, из-за проблем со светом — мы стоим где-то под Полтавой. Где-то с 16 часов стоим. Нас остановили где-то посреди поля. Мы не доехали, не дотянул поезд до станции. И люди, которые хотели выйти в Полтаве, например, они вышли и пошли прямо по рельсам. Ночью, пешком. Какие-то автобусы предоставить или просто информацию, как другим способом можно добраться — никто ничего не предлагал», — рассказала женщина Общественное Харьков по телефону.

Ранее в пресс-службе «Укрзализныци» уверяли, что российский удар по депо в Гребенке на Полтавщине не будет влиять на движение поездов в регионе.

Мы ранее информировали, что из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры снова произошли изменения в движении поездов в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.