Из-за обстрела РФ целый город оказался без света и отопления

Отключение света. / © Getty Images

В ночь на 22 января армия РФ атаковала Черноморск в Одесской области. Из-за обстрела город остался без электроснабжения и отопления.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

"Враг еще раз атакует наш город, сегодня действительно ситуация тяжелая. В городе нет света, котельная не работает. Если свет не появится, после обеда запустим котельную в аварийном режиме на генераторе", - рассказал мэр.

В городе осуществляется водоснабжение, но подача воды на верхние этажи будет происходить по графику.

Мэр Черноморска также сообщил, что больница работает на генераторах. Школы вынужденно перешли на дистанционное обучение. Детские сады работают в дежурном режиме.

Как сообщалось, несколько ночей подряд РФ атакует юг Одесской области. В частности, несколько дней назад РФ ударила по жилым кварталам в Черноморске. Поврежден фасад и остекление. Информации о пострадавших нет.