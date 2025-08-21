- Дата публикации
Из-за обстрела Ровенщины пострадал человек: детали
Российские войска ночью и утром 21 августа обстреляли Ровенскую область. К сожалению, есть потерпевший гражданский человек.
Из-за массированной российской атаки на Ровенщине пострадал человек. Так, 67-летнюю женщину госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает ГСЧС.
«В результате падения обломков в городе Ровно возник пожар жилого дома. Спасатели ликвидировали последствия обстрела», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали психологи ГСЧС.
Напомним, 21 августа 2025 года армия РФ массированно атаковала Ровенскую область.
Ночью ряд взрывов прогремел в пределах Ровенской области. Были применены 4 гиперзвуковая ракета X-47м2 комплекса «Кинжал».
Вторая волна пришлась на утро — громко было в Ровно.
«В Ровно были слышны звуки взрывов», — сообщают корреспонденты «Общественного».