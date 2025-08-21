ТСН в социальных сетях

Из-за обстрела Ровенщины пострадал человек: детали

Российские войска ночью и утром 21 августа обстреляли Ровенскую область. К сожалению, есть потерпевший гражданский человек.

Последствия обстрела Ровенской области

Из-за массированной российской атаки на Ровенщине пострадал человек. Так, 67-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает ГСЧС.

«В результате падения обломков в городе Ровно возник пожар жилого дома. Спасатели ликвидировали последствия обстрела», — говорится в сообщении.

Обстрел Ровенщины 21 августа

На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Напомним, 21 августа 2025 года армия РФ массированно атаковала Ровенскую область.

Ночью ряд взрывов прогремел в пределах Ровенской области. Были применены 4 гиперзвуковая ракета X-47м2 комплекса «Кинжал».

Вторая волна пришлась на утро — громко было в Ровно.

«В Ровно были слышны звуки взрывов», — сообщают корреспонденты «Общественного».

