Из-за обстрела Украины возросло потребление электроэнергии: применят ли графики отключений

Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости уменьшать потребление электроэнергии, говорят в "Укрэнерго".

В результате ночной атаки дронами и ракетами потребление электроэнергии в Украине несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем. Впрочем, дефицита мощности пока нет, поэтому нет необходимости ограничивать потребление электроэнергии. Но если еще возрастет потребление, то все же в областях возможно применение графиков отключения света.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в Украине работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается вследствие стабилизации электроснабжения в стране.

инфографика/"Укрэнерго"

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приходились. Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления проводятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

В "Укрэнрго" отметили, что в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. "Возвращается к активной работе бизнес, отражающийся в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.



Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые были значительно повреждены ракетными и дроновыми атаками россиян.

Напомним, в ночь на 16 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. ПВО уничтожило 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры, поскольку сейчас у Украины нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Львовская область в ночь на 16 февраля потерпела ракетный удар со стороны войск России. Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры, от которого не зависит подача электроэнергии во Львовской области.

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