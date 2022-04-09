Из-за обстрела вокзала в Краматорске, людей будут вывозить с других станций

Из-за обстрела вокзала в Краматорске, людей будут вывозить с других станций

Также будут усилены меры, чтобы не допускать скоплений вокруг вокзалов, поскольку количество обстрелов растет.

Вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений от обстрелов 8 апреля. Однако эвакуация мирного населения продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Отмечается, что, несмотря на ужасную атаку врага на краматорский железнодорожный вокзал, эвакуацию мирного населения из Донбасса продолжат, ведь обстрелы становятся все интенсивнее.

"Донецкая и Луганская ВГА направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью — сейчас самое время это сделать, ведь обстрелы становятся все интенсивнее", — говорится в сообщении.

Кроме того, количество атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, растет. Поэтому будут дополнительно усилены меры, чтобы не допускать скоплений вокруг вокзалов, разделять потоки пассажиров и т.д.

Напомним, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где собирались люди для эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 50 человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске, назвав это "злом, не имеющим предела".

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