Из-за обстрела железнодорожной инфраструктуры задерживаются поезда: перечень

В Украине задерживается ряд поездов из-за ракетного: железнодорожники продолжают ремонтировать инфраструктуру, которую повредили оккупанты во время ракетных обстрелов.
В "Укрзализныце" отмечают, что по состоянию на 07:00 5 мая поезда продолжают движение. До сих пор продолжаются восстановительные работы.
"Укрзализныця" опубликовала список задерживаемых поездов.
- №150 Черновцы — Полтава (+11:13 ч);
- №60 Чоп — Киев (+10:22 ч);
- №25 Рахов — Одесса (+9:42 часа);
- №5 Ивано-Франковск — Запорожье (+9:41);
- №120 Львов — Запорожье (+9:32 час);
- №1 Ивано-Франковск — Харьков (+8:41);
- №232 Львов — Днепр (+7:22 ч);
- №42 Львов — Днепр (+7:14 час);
- №45 Ужгород — Лозовая (+6:51 час);
- №749 Киев — Ивано-Франковск (+6:48 ч);
- №37 Ужгород — Одесса (+5:55 час);
- №56 Рахов — Киев (+5:37 час);
- №145 Львов — Ужгород (+5:33 час);
- №12 Львов — Одесса (+5:30 час);
- №86 Львов — Запорожье (+4:57 час);
- №30 Ужгород — Киев (+4:49 час);
- №96 Рахов — Киев (+4:42 ч);
- №43 Ивано-Франковск — Киев (+4:40 час);
- №13 Киев — Солотвино (+3:59 ч);
- №50 Трускавец — Киев (+3:42 ч);
- №8 Черновцы — Киев (+3:38 ч);
- №136 Белгород-Днестровский — Черновцы (+3:36 час);
- №14 Солотвино — Киев (+3:14 ч);
- №4 Запорожье — Львов (+3:10 час);
- №18 Львов — Харьков (+3:07 час);
- №82 Ужгород — Киев (+3 часа);
- №8 Одесса — Харьков (+2:21 час);
- №92 Харьков — Одесса (+2:13 час);
- №7 Киев — Черновцы (+2:08 час);
- №49 Киев — Трускавец (+1:57 час);
- №54 Одесса — Днепр (+1:56 час);
- №87 Запорожье — Ковель (+1:49 ч);
- №85 Запорожье — Львов (+1:45 час);
- №58 Ворохта — Киев (+1:30 час);
- №38 Запорожье — Львов (+1:27 ч);
- №21 Харьков — Трускавец (+1:20 час);
- №11 Одесса — Львов (+1:19 час);
- №81 Киев — Ужгород (+1:17 час);
- №38 Одесса — Ужгород (+1:16 час);
- №106 Одесса — Киев (+1:14 ч);
- №129 Кременчуг — Ивано-Франковск (+1:12 ч);
- №105 Киев — Одесса (1:10 час);
- №710 Львов — Дарница (+5 ч);
- №705 Киев — Перемышль (+1 час);
- №716 Перемышль — Киев (+4 часа);
- №774 Львов — Дарница (+4 часа).
Напомним, начались 71 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей. Детальнее о ситуации на фронте - в возведении Генштаба 5 мая.
Читайте также:
- Совбез ООН рассмотрит защиту гражданского населения и инфраструктуры во время войны в Украине
- Власти России уже проиграли войну в Украине — Белый дом
- Президент Европейского совета считает, что новый пакет санкций для России по эмбарго на нефть поддержат все страны ЕС