Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из-за обстрела железной дороги на Львовщине задерживаются поезда: обновленный список

Дата публикации
Просмотры
2186
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Из-за обстрела железной дороги на Львовщине задерживаются поезда: обновленный список

Фото: УНИАН

Из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов оккупантами страны-агрессорки России задерживаются некоторые поезда.

По состоянию на 09:30 2 июня отмечается, что движение поврежденным участком частично восстановлено. Впрочем, вынужденные задержки пока сохраняются для некоторых поездов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Задерживаются следующие поезда:

  • №37 Ужгород — Одесса
  • №135 Черновцы — Одесса
  • №26 Одесса — Рахов
  • №50 Трускавец — Киев
  • №82 Ужгород — Киев
  • №46 Харьков — Ужгород
  • №17 Харьков-Львов
  • №56 Рахов — Киев
  • №77 Ковель — Одесса
  • №36 Одесса — Перемышль
  • №716 Перемышль — Киев
  • №119 Запорожье — Львов

В компании подчеркивают: для пассажиров, следующих измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть по станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.

Как сообщалось, в результате ракетного удара, который накануне нанесли российские кафиры по Львовской области, были ранены пять человек. До этого взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая. Тогда русские войска обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской общине.

Читайте также:

Следующая публикация