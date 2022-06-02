Из-за обстрела железной дороги на Львовщине задерживаются поезда: обновленный список

Из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов оккупантами страны-агрессорки России задерживаются некоторые поезда.

По состоянию на 09:30 2 июня отмечается, что движение поврежденным участком частично восстановлено. Впрочем, вынужденные задержки пока сохраняются для некоторых поездов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Задерживаются следующие поезда:

№37 Ужгород — Одесса

№135 Черновцы — Одесса

№26 Одесса — Рахов

№50 Трускавец — Киев

№82 Ужгород — Киев

№46 Харьков — Ужгород

№17 Харьков-Львов

№56 Рахов — Киев

№77 Ковель — Одесса

№36 Одесса — Перемышль

№716 Перемышль — Киев

№119 Запорожье — Львов

В компании подчеркивают: для пассажиров, следующих измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть по станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.

Как сообщалось, в результате ракетного удара, который накануне нанесли российские кафиры по Львовской области, были ранены пять человек. До этого взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая. Тогда русские войска обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской общине.

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