Из-за обстрела железной дороги на Львовщине задерживаются поезда: обновленный список

Из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов оккупантами страны-агрессорки России задерживаются некоторые поезда.
По состоянию на 09:30 2 июня отмечается, что движение поврежденным участком частично восстановлено. Впрочем, вынужденные задержки пока сохраняются для некоторых поездов.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Задерживаются следующие поезда:
- №37 Ужгород — Одесса
- №135 Черновцы — Одесса
- №26 Одесса — Рахов
- №50 Трускавец — Киев
- №82 Ужгород — Киев
- №46 Харьков — Ужгород
- №17 Харьков-Львов
- №56 Рахов — Киев
- №77 Ковель — Одесса
- №36 Одесса — Перемышль
- №716 Перемышль — Киев
- №119 Запорожье — Львов
В компании подчеркивают: для пассажиров, следующих измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть по станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.
Как сообщалось, в результате ракетного удара, который накануне нанесли российские кафиры по Львовской области, были ранены пять человек. До этого взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая. Тогда русские войска обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской общине.