Из-за обстрелов энергетических объектов Украина приостанавливает поставки электроэнергии в страны ЕС

Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.
Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Украина экспортировала электроэнергию в ЕС, в частности, в Молдову и Польшу и помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.
"Даже после того, как была остановлена ЗАЭС, которая более 7 месяцев находится в российской оккупации, Украина продолжала выполнять свои обязательства перед Евросоюзом по экспорту электроэнергии. Но сегодняшние ракетные обстрелы, по энерго объектам, заставили Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — говорится в сообщении.
Напомним, что Россия выпустила утром 15 ракет по Львовской области, 7 из них системы ПВО сбили, 8 – попали в энергетические подстанции.
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