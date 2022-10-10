Из-за обстрелов энергетических объектов Украина приостанавливает поставки электроэнергии в страны ЕС

Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Украина экспортировала электроэнергию в ЕС, в частности, в Молдову и Польшу и помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.

"Даже после того, как была остановлена ЗАЭС, которая более 7 месяцев находится в российской оккупации, Украина продолжала выполнять свои обязательства перед Евросоюзом по экспорту электроэнергии. Но сегодняшние ракетные обстрелы, по энерго объектам, заставили Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия выпустила утром 15 ракет по Львовской области, 7 из них системы ПВО сбили, 8 – попали в энергетические подстанции.

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