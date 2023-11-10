Из-за обстрелов и не только без света оказались 419 населенных пунктов Украины

Российские обстрелы нанесли повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

В связи с боевыми действиями в Украине и по другим причинам 10 ноября без электроэнергии остаются 419 населенных пунктов.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отключения света 10 ноября

В "Укрэнерго" рассказали об отключениях света 10 ноября.

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"В общей сложности из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 419 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — указано в сообщении.

В то же время из-за технических нарушений обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской областях.

В Минэнерго сообщили, что из-за российских обстрелов в южном регионе Украины отключилась линия электропередачи напряжением 220 кВ. Также были отключены две ветровые электростанции. Их работа уже возобновлена.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. "Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились", – отмечается в заявлении компании.

Напомним, 7 ноября оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию в прифронтовой области Украины. В ДТЭК заявили о повреждении оборудования.

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