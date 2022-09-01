Из-за обстрелов на Запорожской АЭС отключился 5-й энергоблок

Из-за этого отключился один из энергоблоков.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных потребностей ЗАЭС-33. произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов, что уже во второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточиванию станции", — говорится в сообщении "Энергоатома".

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.

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