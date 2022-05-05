Из-за обстрелов оккупантов часть Николаева осталась без газа

Оккупанты ночью обстреливали Николаев из реактивных систем залпового огня.

В результате был поврежден газопровод.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"В результате ночных обстрелов были повреждены газопроводы на нескольких улицах Ингульского района. Без газа в городе более 290 абонентов. На местах работают специалисты, все утечки газа локализованы. Ремонтные бригады возобновляют газоснабжение", — проинформировал городской голова.

Напомним, что пытаясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам. Как следствие – попадание в газовые коммуникации, электроподстанцию, объекты промышленности и частные дома. Вчера, 4 мая поздно вечером ударили еще и в район зоопарка, нанесено существенное поражение одной из школ.

Напомним, что в Николаевской области ВСУ сбили вражеского "лазутчика" и ликвидировали полсотни оккупантов. За сутки ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями Сил обороны юга Украины нанесено поражение около 130 вражеских целей.

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