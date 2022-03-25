Из-за обстрелов оккупантов в Максимильяновке погиб один ребенок, а в Авдеевке один ранен

Из-за обстрелов оккупантов в Максимильяновке погиб один ребенок, а в Авдеевке один ранен

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Из-за обстрелов оккупантов в Максимильяновке погиб один ребенок, а в Авдеевке один ранен.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Россия убивает гражданских! Сегодня удалось уточнить информацию об одном погибшем и трех раненых в Мариуполе. Весь день россияне жестоко обстреливают мирное население на Авдеевском и Марьинском направлениях. В Максимильяновке погиб один ребенок, три человека получили ранения. Есть также двое раненых (среди них – один ребенок) и один раненый в Марьинке", — пишет Кириленко.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. "То, что творят россияне на Донетчине, – это чистый терроризм! И отвечать они за все будут, как террористы!"- подчеркивает руководитель Донецкой ОВА.

Напомним, правительство готовит новую программу поддержки для переселенцев из тех районов, которые пострадали больше всего от войны, развязанной Россией.

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