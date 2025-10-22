- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3773
- Время на прочтение
- 1 мин
Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура: "УЗ" сообщила об изменениях в движении поездов
Некоторые поезда курсируют с задержками, ведь изменен маршрут их движения.
В результате сегодняшнего российского обстрела произошли повреждения железнодорожной инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Поезд №43/44 Ивано-Франковск-Черкассы, уже находящийся в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка – до двух часов.
Измененным маршрутом будет курсировать поезд №793/794 Черкассы-Киев. Задержка рейса в пути составляет около часа.
По данным УЗ, также возможны задержки и изменения в движении пригородных поездов.
Напомним, в течение ночи и утром 22 октября армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в разных областях Украины. Из-за обстрела в ряде регионов ввели аварийные отключения света.