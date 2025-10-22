ТСН в социальных сетях

Украина
3773
1 мин

Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура: "УЗ" сообщила об изменениях в движении поездов

Некоторые поезда курсируют с задержками, ведь изменен маршрут их движения.

Елена Капник
Укрзализныця.

© Getty Images

В результате сегодняшнего российского обстрела произошли повреждения железнодорожной инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Поезд №43/44 Ивано-Франковск-Черкассы, уже находящийся в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка – до двух часов.

Измененным маршрутом будет курсировать поезд №793/794 Черкассы-Киев. Задержка рейса в пути составляет около часа.

По данным УЗ, также возможны задержки и изменения в движении пригородных поездов.

Напомним, в течение ночи и утром 22 октября армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в разных областях Украины. Из-за обстрела в ряде регионов ввели аварийные отключения света.

3773
