Из-за обстрелов российских оккупантов горит Луганская ТЭС: пожар невозможно ликвидировать (фото, видео)

Сотрудники, находящиеся на станции, эвакуированы в бомбоубежище.

Из-за действий российских оккупантов во вторник, 22 февраля, вспыхнула Луганская ТЭС. Пожар невозможно ликвидировать из-за постоянных обстрелов боевиков.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины и ДТЭК Луганская ТЭС.

"В течение суток не утихают обстрелы Луганской ТЭС, которая находится рядом с линией разграничения в городе Счастье. Поврежден трансформатор связи, в результате которого на территории станции произошло возгорание. Пожар невозможно локализовать из-за обстрелов. Также повреждены здания учебного корпуса, кислородной станции и блок №10 и №15", — сообщили на предприятии.

На территории станции находятся только те сотрудники, чье присутствие критически необходимо, они эвакуированы в бомбоубежище.

"Сегодня утром были поданы заявки на установление режима тишины, чтобы восстановить линии электропередач и энергоснабжения для жителей Счастья и близлежащих населенных пунктов Луганской области. Но, к сожалению, ситуация остается критической. По состоянию на сегодняшний день существует серьезная опасность жизни и здоровью сотрудников. Станция может остановиться без возможности возобновления работы", — сообщили в ДТЭК.

На предприятии добавили, что Луганская ТЭС является крупнейшим производителем электрической энергии в Луганской области и единственным производителем тепловой энергии для потребителей города Счастья. От ее работы зависит энергообеспечение стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры, школ, детсадов, медицинских учреждений и т.п., а также теплообеспечение жителей города Счастья.

В ГСЧС отметили, что спасатели находятся на безопасном расстоянии из-за обстрелов оккупантов.

"По состоянию на 14:30 на территории ТЭС в Счастье наблюдается горение 3 трансформаторов (в каждом по 40 т масла), при дальнейшем разливе горючего масла существует угроза распространения пожара на вторую очередь (еще 3 трансформатора)", — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС опубликовали видео пожара:

Напомним, Служба безопасности Украины получила и обнародовала разговоры пророссийских боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые в феврале начали эскалацию конфликта на Донбассе, обстреливая мирное население и украинские позиции.

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