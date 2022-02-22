Из-за обстрелов российских оккупантов Попасная осталась без водоснабжения

Без водоснабжения остались местная школа-гимназия, детский сад, поликлиника.

Жители г. Попасная Луганской области остались без воды из-за обстрелов оккупантов.

Также читайте Россия пытается поднять мятежи в украинских тюрьмах — Минюст

Об этом сообщает МВД Украины.

Известно, что при обстреле было повреждено электроснабжение водонапорной станции в городе Золотое-3 (бывший Стахановец). Рабочие из-за обстрелов не могут возобновить электроснабжение.

"В связи с этим, подача воды в центральную часть города Попасная Северодонецкого района временно производиться не будет. Без водоснабжения остались 3312 абонентов", — говорится в сообщении.

Без водоснабжения осталась местная школа-гимназия, детский сад, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры. Все они оснащены емкостями для воды на 2-4 тонны, на территории некоторых находятся действующие скважины.

Напомним, из-за действий российских оккупантов во вторник, 22 февраля, вспыхнула Луганская ТЭС. Пожар невозможно ликвидировать из-за постоянных обстрелов боевиков.

Читайте также: