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Из-за обстрелов "Укрзализныця" задерживает движение ряда поездов

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Из-за обстрелов "Укрзализныця" задерживает движение ряда поездов

Associated Press

В нескольких областях Украины прогремели взрывы, из-за чего УЗ была вынуждена задержать движение нескольких поездов.

В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов будет направляться с задержкой.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов.

"Информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не оставляйте убежища при сигнале тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Львовщине, Винничине и Кировоградщине были слышны взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции.

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