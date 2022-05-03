Из-за обстрелов "Укрзализныця" задерживает движение ряда поездов

В нескольких областях Украины прогремели взрывы, из-за чего УЗ была вынуждена задержать движение нескольких поездов.

В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов будет направляться с задержкой.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов.

"Информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не оставляйте убежища при сигнале тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Львовщине, Винничине и Кировоградщине были слышны взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции.