Из-за обстрелов "Укрзализныця" задерживает движение ряда поездов

В нескольких областях Украины прогремели взрывы, из-за чего УЗ была вынуждена задержать движение нескольких поездов.
В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов будет направляться с задержкой.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов.
"Информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не оставляйте убежища при сигнале тревоги", — говорится в сообщении.
Напомним, что на Львовщине, Винничине и Кировоградщине были слышны взрывы.
Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции.