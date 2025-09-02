- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 783
- Время на прочтение
- 1 мин
Из-за обстрелов "Укрзализныця" ограничила маршруты поездов в одной из областей
Часть железнодорожных маршрутов отменена, а некоторые поезда будут курсировать по сокращенному направлению.
Из-за активности российских обстрелов «Укрзализныця» 2 сентября ограничила маршрут ряда пригородных поездов в Днепропетровской области.
Об этом говорится в заявлении компании.
Речь идет об ограничении маршрутов поездов сообщением Чаплино — Демурино — Чаплино, которые будут курсировать до/со станции Просяная.
Маршрут поезда №6148 Чаплино — Демурино был ограничен до станции Просяная.
Поезд №6143 Демурино — Чаплино будет отправляться со станции Просяная.
Также временно отменено курсирование таких поездов:
№6112 Чаплино — Демурино.
№6123 Демурино — Чаплино.
Ограничены маршруты поездов:
№6122 будет курсировать сообщением Днепр-Главный — Чаплино (вместо Днепр-Главный — Просяная).
№6135 будет курсировать сообщением Чаплино — Синельниково-1 (вместо Просяная — Синельниково-1).
Кроме того, поезд №6307 Козятин-1 — Жмеринка отправился с начальной станции с задержкой в 30 мин. из-за пропуска приоритетного поезда.
Напомним, российская армия в ночь на 2 сентября ударила по Украине 150 дронами «Шахед» и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 120 дронов. В девяти локациях произошли попадания 30 БпЛА.