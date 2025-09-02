Из-за обстрелов "Укрзализныця" ограничила маршруты поездов в одной из областей

Поезд / © Укрзализныця

Из-за активности российских обстрелов «Укрзализныця» 2 сентября ограничила маршрут ряда пригородных поездов в Днепропетровской области.

Об этом говорится в заявлении компании.

Речь идет об ограничении маршрутов поездов сообщением Чаплино — Демурино — Чаплино, которые будут курсировать до/со станции Просяная.

Маршрут поезда №6148 Чаплино — Демурино был ограничен до станции Просяная.

Поезд №6143 Демурино — Чаплино будет отправляться со станции Просяная.

Также временно отменено курсирование таких поездов:

№6112 Чаплино — Демурино.

№6123 Демурино — Чаплино.

Ограничены маршруты поездов:

№6122 будет курсировать сообщением Днепр-Главный — Чаплино (вместо Днепр-Главный — Просяная).

№6135 будет курсировать сообщением Чаплино — Синельниково-1 (вместо Просяная — Синельниково-1).

Кроме того, поезд №6307 Козятин-1 — Жмеринка отправился с начальной станции с задержкой в 30 мин. из-за пропуска приоритетного поезда.

Напомним, российская армия в ночь на 2 сентября ударила по Украине 150 дронами «Шахед» и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 120 дронов. В девяти локациях произошли попадания 30 БпЛА.