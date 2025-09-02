ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
783
Время на прочтение
1 мин

Из-за обстрелов "Укрзализныця" ограничила маршруты поездов в одной из областей

Часть железнодорожных маршрутов отменена, а некоторые поезда будут курсировать по сокращенному направлению.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Поезд

Поезд / © Укрзализныця

Из-за активности российских обстрелов «Укрзализныця» 2 сентября ограничила маршрут ряда пригородных поездов в Днепропетровской области.

Об этом говорится в заявлении компании.

Речь идет об ограничении маршрутов поездов сообщением Чаплино — Демурино — Чаплино, которые будут курсировать до/со станции Просяная.

  • Маршрут поезда №6148 Чаплино — Демурино был ограничен до станции Просяная.

  • Поезд №6143 Демурино — Чаплино будет отправляться со станции Просяная.

Также временно отменено курсирование таких поездов:

  • №6112 Чаплино — Демурино.

  • №6123 Демурино — Чаплино.

Ограничены маршруты поездов:

  • №6122 будет курсировать сообщением Днепр-Главный — Чаплино (вместо Днепр-Главный — Просяная).

  • №6135 будет курсировать сообщением Чаплино — Синельниково-1 (вместо Просяная — Синельниково-1).

Кроме того, поезд №6307 Козятин-1 — Жмеринка отправился с начальной станции с задержкой в 30 мин. из-за пропуска приоритетного поезда.

Напомним, российская армия в ночь на 2 сентября ударила по Украине 150 дронами «Шахед» и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 120 дронов. В девяти локациях произошли попадания 30 БпЛА.

Дата публикации
Количество просмотров
783
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie