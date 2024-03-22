Из-за обстрелов в Одесской области переходят на экстренные отключения света

Российские захватчики снова обстреливают инфраструктуру Одессы и Одесского района, в результате чего энергетики вынуждены переходить на экстренные отключения света.

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Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.

"Графики отключений в настоящее время применять невозможно. Причина: значительные масштабы повреждений после утреннего обстрела", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал граждан не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что российские захватчики целенаправленно целятся в энергетические объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе перевели на дистанционку некоторые школы и детсады.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ атаковала дронами Одесчину, есть повреждение критической инфраструктуры.

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