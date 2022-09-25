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Из-за обстрелов в Запорожье обесточена электростанция, есть раненые

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Из-за обстрелов в Запорожье обесточена электростанция, есть раненые

Удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Информация о пострадавших выясняется. Пока известно о трех раненых.

Разрушения испытали объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

Враг коварен и непредсказуем. Будьте внимательны. Заботьтесь друг о друге.

Напомним, эксперт объяснил, почему по Запорожью стало так много прилетов в последние дни.

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