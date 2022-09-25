Из-за обстрелов в Запорожье обесточена электростанция, есть раненые

Удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Информация о пострадавших выясняется. Пока известно о трех раненых.
Разрушения испытали объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.
Враг коварен и непредсказуем. Будьте внимательны. Заботьтесь друг о друге.
Напомним, эксперт объяснил, почему по Запорожью стало так много прилетов в последние дни.
Читайте также:
- Новые смерти в Донецкой области из-за обстрелов: россияне применяют термобарические боеприпасы против мирного населения
- Мобилизация российскому бюджету станет в 1,3 триллиона рублей ежегодно – Ермак
- Буданов и Ермак обсудили с членами Конгресса США помощь Украине в войне: детали